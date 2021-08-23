Она первая исполнила в СССР песню “Бесаме мучо”, и это сыграло с ней злую шутку: за что критиковали Ружену Сикору

В конце 1940 годов на советской эстраде появилась новая знаменитость – музыкальная исполнительница Ружена Сикора. В тридцать лет на нее обрушилась всесоюзная слава, ее песни напевала вся страна. Ружена Сикора одной из первых стала исполнять иностранные песни, и ее выступления собирали аншлаги.

Но в середине пятидесятых годов артистка стала мишенью разрушительной критики, после того как исполнила на итальянском языке знаменитую «Бесаме мучо». Что разозлило музыкальных критиков в невинном произведении о нежных чувствах и почему Ружена была вынуждена оставить сцену?

Певчая птичка

Ружена Сикора появилась на свет в Новороссийске. От папы будущей артистке досталась не только фамилия, которая переводится как «синичка», но и талант. Имя ее папы уже было знаменито, так как Владимир Сикора выступал на сцене оперного театра и собирал на своих выступлениях огромные залы. Уже в три года его наследница стала петь и давать «концерты» во дворе своего дома, в восемь начала учиться игре на фортепиано и стала аккомпанировать папе. Позднее девочка стала и сама петь.

В середине тридцатых годов Владимиру Сикоре предложили выступать в Киевском оперном театре, семейство готовилась к переезду, но тут произошла трагедия – в 44 года сердце музыкального исполнителя остановилось. Мужчина возвращался домой с выступления, ему стало плохо, спасти его не получилось.

Это были очень голодные годы, а получать карточки на продукты могли лишь работники организаций, и в восемнадцать лет Ружена Сикора устроилась на цементный завод, а затем – в контору «Маслопром». А по вечерам девушка трудилась в кинотеатре, она аккомпанировала на музыкальном инструменте немым кинокартинам.

Сеансы оканчивались очень поздно, и Сикора возвращалась домой абсолютно обессиленная. От голода и переутомления у нее возникла анемия, и бабушка отпаивала внучку рыбьим жиром. Восстановив свои силы, будущая певица выступила на городском концерте. Там Ружену услышал председатель исполнительного комитета Новороссийска и был настолько впечатлен ее голосом, что выделил из городского бюджета деньги на обучение девушки в Ростовском музыкальном училище.

Знаменитость

Окончив училище, Сикора стала петь в составе эстрадного джазового оркестра. Однажды концерт Ружены увидел знаменитый пианист, а также дирижер Цфасман и пригласил ее в столицу.

В 1941 году Сикора переехала в Москву и стала солисткой ансамбля. Во время войны музыкальная исполнительница осталась в городе, затем вступила во фронтовую бригаду и выступала перед бойцами и ранеными.

В послевоенные годы на Сикору обрушилась слава. Хотя телевидение в Советском Союзе на то время пребывало на первоначальном этапе развития, голос Ружены знали миллионы людей благодаря радиовыступлениям.

Для дотелевизионной эпохи такая известность была настоящим феноменом, Сикору называли звездой первой величины, ее песни «С первым снегом», «Я писать тебе не стану» и «Воспоминание» напевала вся страна.

В конце сороковых артистка стала выступать сольно, исполняя песни не только советских, но и иностранных авторов. Ружена пела польские, итальянские и французские произведения и стала одной из первых певиц, которые исполняли синглы в оригинале на разных языках.

«Бесаме мучо»

Одной из самых знаменитых песен в исполнении Сикоры стала «Бесаме мучо». Музыкальное произведение о любви было невинным, но именно оно и спровоцировало шквал критики в адрес артистки. В середине пятидесятых годов в издании «Советская культура» была напечатана статья «Пошлость меняет этикетки», в которой Ружену обвинили в поклонении иностранной музыке.

Сикора никогда не исполняла патриотических произведений и строила свой репертуар лишь на песнях о любви – вероятно, поэтому, несмотря на свою известность, звание народной артистки она получила лишь после распада Советского Союза. Но покинуть сцену ей пришлось по иной причине.

Почему перестала выступать

Однажды во время гастролей Ружена вместе с супругом попала в аварию. Ее муж погиб, а сама артистка семь месяцев была прикована к койке. Процесс восстановления был долгим. Эти травмы не разрешили ей в дальнейшем выступать на сцене, и Ружена занялась педагогической деятельностью.

В 2006 году знаменитая певица умерла в возрасте 88 лет. А популярная «Бесаме мучо» по сей день вызывает мурашки у слушателей.