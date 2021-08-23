 

В МВД опровергли, что побег из бурятского психдиспансера случился по вине полиции

23.08.2021, 15:47, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМВД сообщило, что охрану психоневрологического диспансера в Бурятии, откуда в субботу сбежали семеро заключенных, осуществляли не сотрудники полиции, а представители частного охранного предприятия.

Диспансер «охранялся сотрудником частного охранного предприятия». «Призываем представителей СМИ ответственно подходить к подготовке публикаций… и тщательно перепроверять полученные из различных источников сведения», – отмечается в сообщении портала «МВД Медиа».

Отметим, что в субботу адвокат и полковник милиции в отставке Евгений Черноусов в комментарии газете ВЗГЛЯД высказал мнение, что за охрану изолятора и психдиспансера могли отвечать сотрудники не ФСИН, а МВД.

Побег семи человек был совершен в субботу из психоневрологического диспансера в Бурятии, где принудительно лечат осужденных. При побеге злоумышленники ранили санитара. Всех сбежавших задержали в тот же день. Также в региональном управлении СК сообщали, что во время побега в учреждении начались массовые беспорядки. 



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