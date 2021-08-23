Соучредителя стоматологической клиники в Москве заподозрили в продаже детей

По делу о продаже детей от суррогатных матерей в столице задержали соучредителя стоматологической клинки «Медэко» Сергея Мазура, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюна в столице был задержан Мазур Сергей Иванович, которому следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «г» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними детьми). После проведения с ним следственных действий СК обратилось в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметил собеседник ТАСС.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили, что следователи просят арестовать Мазура до 20 октября.

Ранее следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия.