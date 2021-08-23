 

Соучредителя стоматологической клиники в Москве заподозрили в продаже детей

23.08.2021, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПо делу о продаже детей от суррогатных матерей в столице задержали соучредителя стоматологической клинки «Медэко» Сергея Мазура, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюна в столице был задержан Мазур Сергей Иванович, которому следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «г» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними детьми). После проведения с ним следственных действий СК обратилось в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметил собеседник ТАСС.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили, что следователи просят арестовать Мазура до 20 октября.

Ранее следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.11 / «Lемократия должна уметь себя защитить» — французские политики призывают руководствоваться в борьбе с терроризмом примером Израиля

25.06 / Кабмин Украины и Всемирный банк заключили соглашение на $350 млн. Деньги потратят на “развитие экономики”

10.07 / Генерал Марк Милли выступил за переименование баз, названных в честь конфедератов

26.02 / Apple начал указывать рейтинг ремонтопригодности для своих устройств

25.06 / Bild – министр финансов Германии не в курсе цен на бензин и продукты — у него «приличная зарплата»

06.05 / Россия указала на незаконность присутствия войск США в Сирии

29.06 / Шумер призвал разведку объяснить сообщения о российских наградах для талибов

03.02 / “Ужасный день из ада”. О’Коннор попросила поклонников помолиться о ее 16-летнем сыне

03.11 / В Украине новый рекорд суточного прироста больных COVID-19

28.07 / “Советую попробовать”. Влад Яма показал, чем занимается по утрам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика