Несовершеннолетний сын Мадонны совершил каминг-аут

На днях певица Мадонна с размахом отпраздновала свой 63-й день рождения – с детьми, друзьями и бойфрендом она провела несколько дней в Италии. Артистка поделилась с подписчиками в сети фото с грандиозного праздника, а позже добавила несколько видео о путешествии по стране. В одном из роликов, в котором вся компания едет в поезде, приемный сын певицы – 15-летний Дэвид Банда – целует своего друга. И хотя заявлений певица или ее сын не делали, но этот фрагмент все расценили как каминг-аут.

Я правильно понимаю, что ее сын целует какого-то парня?

Хочу быть сыном Мадонны! – пишут подписчики под видео.

Напомним, ранее в этом году молодой человек устроил дефиле в женском платье. Тогда Мадонна опубликовала короткое видео, на котором подросток вышагивает, как по подиуму, в шелковом черно-белом платье MaeCouture. Парень признался на камеру, что чувствует себя в этом наряде вполне свободно.

Уверенность — это все! – подписала видео Мадонна.

Дэвид Банда

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Публикация от Madonna (@madonna)

Дэвид Банда – старший из четырех приемных детей Мадонны. Он родился в Малави, его мать умерла вскоре после родов, отец из-за финансовой неустроенности отдал ребенка в приют. Мальчик страдал тяжелой формой пневмонии, когда его впервые увидела знаменитая певица. Мадонна сначала выделила средства на лечение Дэвида, а потом вместе со своим тогдашним мужем Гаем Ричи решила его усыновить.

Мадонна со своими детьми в день рождения, 2021 год

В 2017 году многодетная мать вместе со всеми своими детьми посетила Малави, и Дэвид познакомился со своими биологическим отцом. Несмотря на то, что Мадонна давно развелась с британским режиссером, Дэвид, получивший после усыновления двойную фамилию Чикконе-Ричи, часто общается с приемным отцом.

Сын Мадонны планировал профессионально заниматься футболом, ради чего его мать два года жила в Лиссабоне, где парень занимался в футбольной школе местного клуба “Бенфика”. Дэвид, по признанию матери, творческая натура, он играет на гитаре, занимается вокалом и танцами.

У него больше целеустремленности и решимости, чем у кого-либо. Я почти уверена, что он получил это от меня. Он тот, с кем у меня больше всего общего. Я чувствую, что он меня понимает, у него больше моих генов, чем у любого из моих детей, — говорила певица о Дэвиде в интервью два года назад.

Дэвид Банда