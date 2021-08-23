Вышло первое обновление для умных часов Samsung Galaxy Watch4

Как сообщают разработчики, недавно представленная модель умных часов получила первое обновление. Патч уже доступен, хотя сами смарт-часы пока еще не поступили в свободную продажу, а продаются по предварительному заказу.

Как отмечают в компании, которая производит гаджеты, обновления позволяют исправить ошибки, замеченные в операционной системе Wear OS. В результате наручное устройство будет работать стабильнее, а умные часы станут надежнее.

Обновление, получившее код R8xxXXU1BUH5, занимает 290,52 Мб памяти. Скачать патч можно через приложение Wearable. Разработчик выражает надежду на то, что данная модель смат-часов станет одной из самых популярных на мировом рынке, для чего у нее есть все необходимые данные.