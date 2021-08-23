Пробная партия новых смартфонов iQOO 8 Pro полностью распродана

Как сообщает производитель, пробную партию новой модели смартфонов iQOO 8 Pro удалось быстро распродать. Специалисты по маркетингу уточняют, что это хороший сигнал рынку перед началом свободных продаж, которые стартуют 26 августа.

Напомним, что смартфоны iQOO 8 Pro были официально представлены примерно неделю назад. Одновременно производитель запустил предзаказ пробной партии гаджетов. В результате всего за один день поступило около 460 тысяч заявок о желании купить смартфон.

Ранее эксперты из лаборатории DisplayMate дали высокую оценку данной модели нового смартфона. В рейтинге отмечено 14 рекордных показателей устройства. Специалисты считают, что iQOO 8 Pro ожидает большое будущее и коммерческий успех.