 

Отношения Украины и США укрепятся еще больше после встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне – представитель США на Крымской платформе

23.08.2021, 15:14, Новости дня
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Об этом представитель США на саммите Крымской платформы, министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм заявила на саммите 23 августа, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Хочу сразу заявить: мы с вами единогласно осуждаем незаконную аннексию Крыма. Мы отмечаем 30-ю годовщину [независимости Украины], и Соединенные Штаты гордятся, что в течение трех десятилетий были с вами. Эти отношения укрепятся еще больше на следующей неделе, когда оба президента встретятся в Вашингтоне”, – сказала она. 

Гренхолм выступала от имени Байдена. Министр заявила о поддержке Украины, проведении в стране реформ, а также о стремление в Североатлантический Альянс.

“Мы поддерживаем вашу борьбу с коррупцией и – в более широком смысле – вашу более серьезную борьбу с агрессией России. Наша поддержка будет оставаться существенной, конкретной”, – сказала она. 

По словам Гренхолм, США с 2019 года предоставили $4,9 млрд помощи Украине. 

“И эта поддержка будет продолжаться. Мы продолжим наши дипломатические усилия, которые предпринимаем для урегулирования конфликта на востоке Украины, мы хотим поставить Россию на ее место. Мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и аннексии Крыма. Мы считаем, что Крымская платформа действительно донесет до всех мысль, что Крым – это Украина и что Россию нужно привлечь к ответственности за ее агрессию”, – добавила она. 

Контекст:

Визит Зеленского в США начнется 30 августа, его повестка будет включать “ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния”, рассказывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Встреча Байдена и Зеленского запланирована на 31 августа, среди прочего в повестке, переговоры тет-а-тет. 

Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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