Кыргызстан ограничил въезд для граждан Афганистана

Ограничения заключаются в том, что гражданам Афганистана будут реже оформлять визы.

Меры приняты “с учетом нестабильной военно-политической ситуации” в Афганистане и для того, чтобы на территорию Кыргызстана не проникли “нежелательные лица” и большое количество беженцев.

В МИД отметили, что оформления дипломатических и служебных виз ограничения не касаются, а вопрос оформления документов для студентов из Афганистана находится в Кыргызстане “на стадии согласования”.

Контекст:

В Афганистане на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года, ухудшилась ситуация с безопасностью. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуировались 18 тыс. человек.

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