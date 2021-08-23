 

Власти Польши решили построить забор на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов

23.08.2021, 15:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На границе с Беларусью будет построен новый сплошной забор высотой 2,5 м. Для помощи пограничной службе привлекут больше военнослужащих”, – отметил он.

Na granicy z Bia * orusi * powstanie nowy, solidny p * ot o wysoko * ci 2,5 m. Wi * cej * o * nierzy b * dzie zaanga * owanych w pomoc Stra * y Granicznej. Wkrótce przedstawi * szczegó * y dotycz * ce dalszego zaanga * owania Si * Zbrojnych RP. pic.twitter.com/uTQ0lKYIb4

— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) August 23, 2021

Телеканал Polsat News со ссылкой на пограничную службу Польши 23 августа сообщил, что недалеко от деревни Уснаж-Гурны на северо-востоке страны, рядом с Беларусью, находится группа иностранцев из 24 человек. RFM 24 уточнило, что на границе разбили лагерь 20 мужчин и четыре женщины.

На польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности электронного наблюдения протянули колючую проволоку, говорится в сообщении. 

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила, что 22 августа на всем участке границы с Беларусью пограничники зафиксировали 84 попытки незаконного пересечения границы. По ее словам, были задержаны выходцы из Ирака, Афганистана, Сирии и Йемена.

Контекст:

О планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км из-за наплыва мигрантов заявляли и в Литве. Строительство сооружения в этой стране признали проектом государственной важности.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов.

Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов в качестве меры давления на Евросоюз.

Ирак на фоне миграционного кризиса начал эвакуацию своих граждан из Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / СМИ сообщили об инсульте у Ефремова из-за игры «Спартака»

19.05 / Аккумуляторы для больших электромобилей можно распечатать на 3D-принтере

07.11 / Полиция задержала стрелявшего в священника в Лионе

20.07 / Генпрокуратура признала нежелательными семь НКО из США и Британии

19.02 / Итальянский аналитик: ЕСПЧ участвует в плане по дискредитации России

30.03 / Минздрав планирует вакцинировать до конца года 60% взрослых украинцев

28.08 / Star Tribune – появление российской подлодки взволновало жителей Аляски

05.04 / Во Львове от COVID-19 умерла известная украинская художница

30.05 / Байден пообещал затронуть тему нарушений прав человека на встрече с Путиным

29.07 / На Олимпиаде в Токио выявили рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика