Зеленский: Если Крымская платформа так интересует РФ, мы приглашаем ее присоединиться для совместной наработки путей деоккупации Крыма

По словам Зеленского, самое главное достижение саммита – это то, что он состоялся

“Несмотря на все палки в колеса, “усилия” третьих сторон, инаугурационный саммит Крымской платформы – это уже не слова, не анонсы, – это реальная площадка, которая начала работу. Я подумал, что РФ, которая, конечно, не участвовала в нашем саммите, но в России так активно обсуждали, комментировали, реагировали – были настолько активными, что создалось впечатление, будто она – полноценный участник Крымской платформы. Если эта площадка настолько ее интересует, мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для совместной наработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки. Обещаю, что в Декларации саммита, которая осуждает оккупацию Крыма, всегда будет строчка для подписи представителя Российской Федерации. Думаю, скорее всего, эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте”, – сказал президент.

Он поблагодарил участников саммита.

“Спасибо, что сегодня вы вместе с Украиной, с украинцами, мы никогда об этом не забудем. Мы верим в наш совместный успех и очень верим, что вы все, как сказал господин [лидер крымскотатарского народа Мустафа] Джемилев, львы. Спасибо каждому!” – заявил глава государства.

Перед этим Джемилев, выступая на саммите, вспомнил крымскотатарскую пословицу.

“Есть у крымских татар есть пословица: царство шакалов продолжается до тех пор, пока не проснутся и не поднимутся на ноги львы. Мы очень надеемся, что мировое сообщество скоро поднимется на ноги, чтобы на нашей земле воцарилось право, а не грубая сила”, – сказал он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа.

На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она будет открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны-участники саммита становятся основателями Крымской платформы. 20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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