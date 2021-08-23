 

Названы пять самых полезных корнеплодов, которые нужно есть осенью

23.08.2021, 15:10, Разное
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Эксперты назвали пять полезных корнеплодов, которые стоит включить в рацион в осенний период. Информацию предоставили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
На первом месте оказалась редька. В 100 граммах содержится 30 килокалорий, поэтому овощ идеально подходит для диеты. Плод богат антиоксидантами, минералами и витаминами. Редька станет особо полезной в период распространения респираторных недугов, ведь ее сок уменьшает воспаление в верхних дыхательных путях, снимает заложенность носа и сбивает температуру.

Второе место занял топинамбур, плод насыщает организм калием, укрепляя сердечную мышцу и стенки сосудов. Также земляная груша содержит инулин, нормализующий уровень сахара в крови. На третьем месте оказался пастернак. Блюда, приготовленные из него, насыщают организм магнием, фосфором, цинком и другими важными микроэлементами. На четвертом и пятом местах расположились петрушка и цикорий. Употребление помогает защищаться от различных болезней, так как продукты богаты витаминами множества групп.

Источник: 78.ru



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