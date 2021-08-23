 

В Подмосковной Электростали обнаружили зону с зашкаливающей радиацией

23.08.2021, 15:04, Разное
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В Московской области обнаружили зону со значительно превышающими норму показателями радиации. Её нашёл председатель РОО “Общественный градостроительный совет” Максим Козловский.

Зона располагается в лесу неподалёку от города Электросталь. В социальных сетях Козловский опубликовал видео прогулки в лесу с дозиметром. Прибор зафиксировал радиоактивный фон мощностью в 10 000 микрорентген в час при предельно допустимых 50 микрорентген в час: таким образом, показатели превышают норму в 200 раз, сообщают “Вести Подмосковья”.



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