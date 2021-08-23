Смерть детей и уход женщин: как сложилась судьба Игоря Ливанова

У артиста более 80 ролей в кино: “Безответная любовь”, “Репортаж с линии огня”, “На углу у Патриарших” и другие. С первой супругой Татьяной Пискуновой Игорь Ливанов познакомился в студенчестве. Они вместе учились в ЛГИТМиКе.

Влюбленные сыграли свадьбу после того, как артист отслужил в армии. У пары родилась дочь Оля. Прожили супруги 12 лет. Но счастливую семейную жизнь оборвал несчастный случай. Трагедия произошла в августе 1987 года в Ростовской области. На одной из станций грузовой поезд врезался в хвост пассажирского

состава. Жертвами стали более ста человек. В их числе были жена и восьмилетняя дочь Игоря Ливанова.

Артист тяжело переживал смерть супруги и наследницы. Он ушел с головой в работу. Второй женой звезды стала Ирина

Бахтура, которая была моложе избранника на 12 лет. У чета родился сын Андрей. Однако через некоторое время актриса влюбилась в коллегу – Сергея Безрукова и ушла от мужа.