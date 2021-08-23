 

Мнение: В этот день нелепыe уродцы попытались “спасти СССР” – их грамотно спровоцировали

23.08.2021, 15:00, Разное
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В этот день в 1991 году ГКЧП предпринял попытку спасти СССР. Попытку неудачную (провокационную – ?) – нескольким годам целенаправленного оболванивания и лжи, централизованным масштабным диверсиям в экономике были противопоставлены

https://nosikot.ru/%d0%b2-%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d1%8be-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%86%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c/

Источник: Достало



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