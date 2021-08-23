Не стоит отращивать волосы: какие ошибки чаще всего совершают женщины после 40 лет

С возрастом необходимо менять имидж. Та прическа, которая хорошо смотрелась, когда вам было двадцать лет, в сорок уже не выглядит так же эффектно. И дело тут не только в том, что за 20 лет изменилась мода. Эксперт рассказал об основных ошибках, которые совершают женщины старше 40 лет, когда дело доходит до создания образа.

Отращивание волос

Энтони Надер делал прически Миранде Керр и Кейт Бланшетт. У него есть собственный салон красоты в Австралии, который нередко посещают звездные клиенты. Надер знает толк в парикмахерском искусстве. Поэтому к его рекомендациям стоит прислушаться.

Стилист считает, что грубейшая ошибка, которую совершают многие женщины старше сорока лет, это отращивание волос без укладки. Просто иметь длинные локоны, не уложенные в определенную прическу, это плохая идея. Делать хвост или плести косичку, конечно, можно, но лучше оставить такие прически для молодых. У зрелой женщины должна быть определенная стрижка.

Неподходящие прически

Вторая ошибка — это выбор прически без учета типа лица. Звездный стилист рассказал, что с возрастом лицо становится более угловатым. Поэтому его нужно визуально смягчить. Сделать это можно с помощью стрижек наподобие каскада, лесенки, любых многослойных стрижек.

Если вы соберете волосы в тугой пучок так, чтобы пряди не обрамляли лицо, то его черты сильно заострятся. Поэтому не стоит убирать локоны с височной зоны при любой укладке.

Для правильного выбора прически проконсультируйтесь со своим парикмахером. Покажите ему фотографию понравившейся стрижки и спросите, подойдет вам такой вариант или нет. Опытный эксперт сразу укажет вам на плюсы и минусы.

Чрезмерное использование стайлинговых средств

Еще одна ошибка, которую выделил Надер, это переизбыток стайлинговых средств при укладке. Такие средства утяжеляют волосы. Появляется эффект грязных волос. Наша задача — сделать так, чтобы локоны были живыми, струящимися. Только тогда получится эффектная прическа.

Рекомендация стилиста заключается в том, что нужно по минимуму пользоваться стайлинговыми средствами. Старайтесь при высушивании волос феном придавать локонам нужную форму. Пока волосы влажные, это легко сделать.

Не мойте голову слишком часто, поскольку чрезмерное использование шампуней — это тоже плохо. Не забывайте делать маски для волос, чтобы локоны оставались здоровыми и шелковистыми. Выбирайте те маски, в составе которых будут натуральное ингредиенты. Чем меньше будет химии, тем лучше.