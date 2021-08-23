Из-за поврежденного газопровода в Крыму возбудили дело

В горной части Крыма неизвестными поврежден газопровод, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Поступила информация о повреждении газопровода. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Выяснилось, что газопровод повредили в поселке Перевальное Симферопольского района, расположенного в горной части Крыма.

«Назначен ряд экспертиз. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, возможно причастных к совершению преступления. Просим граждан проявлять бдительность и сообщать в полицию любую информацию о случаях, вызывающих подозрение», – пояснили в полиции.