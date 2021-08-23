 

Прилепин с единомышленниками договорились о создании «левопатриотической коалиции»

23.08.2021, 14:52, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСопредседатель партии «Справедливая РФ – За правду» Захар Прилепин с единомышленниками приняли «декларацию левопатриотических сил», целью которой является создание коалиции в будущем созыве Госдумы.

К декларации присоединились партии «Коммунисты России» и «Российский общенародный союз», организация «Союз добровольцев России», общественное движение «Патриоты великого Отечества», член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, публицист Александр Проханов, экономист Михаил Хазин, писатель Герман Садулаев и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. При этом присутствующий на конференции, посвященной принятию декларации, лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко пока отказался поддержать документ, передает ТАСС.

«Мы представители левых и патриотических политических сил РФ принимаем решение объединить свои усилия ради формирования в Государственной думе восьмого созыва устойчивого левопатриотического большинства с прекращением политической гегемонии партии «Единая Россия», – говорится в тексте.

Также представители левых сил договорились «начать переговорный процесс о формировании левопатриотической коалиции в Государственной думе восьмого созыва для создания в перспективе правительства РФ народного доверия и народного большинства».

Как указывается в декларации, подписантов объединяет «ряд принципиальных позиций, общих целей и политических идеалов», среди которых – социалистическая экономика, приоритет труда над капиталом, традиционные духовные ценности, уважение к истории России, необходимость евразийской интеграции, присоединение к РФ непризнанных ДНР и ЛНР, отмена ЕГЭ. «Буржуазно-либеральный политический режим и капиталистический строй за прошедшие с 19 августа 1991 года 30 лет наглядно и красноречиво продемонстрировали свою антинародную сущность и цивилизационную несостоятельность», – подчеркивается в декларации.

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.



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