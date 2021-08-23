Польша решила построить новый забор на границе с Белоруссией

В связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 метра. В помощь пограничникам будет привлечено больше солдат», – написал он в Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша создала пограничный конфликт и нарушила государственную границу Белоруссии.

Между тем министр обороны Польши Мариуш Блащак в субботу обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Кроме того, Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью.