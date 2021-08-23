 

В Совфеде призвали амнистировать россиян, застрявших за границей из-за пандемии

23.08.2021, 14:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Совете Федерации предложили новому составу Государственной Думы разработать поправки в законы, в соответствии с которыми россияне, застрявшим за границей из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и нарушившим допустимые сроки возвращения из зарубежной поездки, будут амнистированы.

Как сообщает “Российская газета”, против наказания этой категории граждан выступила целая группа сенаторов.

“Мы не можем наказывать человека, если он не сам принимал решение остаться за границей. Получается, гражданин уехал по делам, наступил форс-мажор, он не смог вернуться и ещё виноватым остался – это несправедливо”, – пояснил один из них.

Ранее родственники “невозвращенцев” начали жаловаться на визиты сотрудников правоохранительных органов и вызовы на допросы. Следователи объясняют им, что понимают ситуацию, но нормы закона никто не отменял.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Мнение: Чекистов и фем-активисток породил либерализм

17.08 / Монах предсказал ужасное будущее для всего мира

02.06 / Мнение: Сорвавшись с цепи

23.11 / Мнение: Навальный пока реабилитируется

05.07 / Мнение: Письмо: “Ниже плинтуса”

18.08 / Оккупация Белоруссии: коллаборационизм и чудовищные трагедии (18+)

06.06 / Нужен хороший пинцет: визажист Дженнер раскрывает секреты красивых бровей

20.08 / Назло Зеленскому: Лукашенко готовится признать Крым российским

22.07 / Коронавирус в России: за сутки выявлено 5 862 инфицированных

19.11 / Сверхсекретная «Зона 51» остается просто загадочной «пустышкой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика