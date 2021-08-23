В Совфеде призвали амнистировать россиян, застрявших за границей из-за пандемии

В Совете Федерации предложили новому составу Государственной Думы разработать поправки в законы, в соответствии с которыми россияне, застрявшим за границей из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и нарушившим допустимые сроки возвращения из зарубежной поездки, будут амнистированы.

Как сообщает “Российская газета”, против наказания этой категории граждан выступила целая группа сенаторов.

“Мы не можем наказывать человека, если он не сам принимал решение остаться за границей. Получается, гражданин уехал по делам, наступил форс-мажор, он не смог вернуться и ещё виноватым остался – это несправедливо”, – пояснил один из них.

Ранее родственники “невозвращенцев” начали жаловаться на визиты сотрудников правоохранительных органов и вызовы на допросы. Следователи объясняют им, что понимают ситуацию, но нормы закона никто не отменял.

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