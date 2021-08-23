По десять тысяч! – Личное мнение

Вчера был не только выходной, но и праздник — День флага. Помимо этого, Владимир Путин встретился с будущими депутатами Госдумы и предложил им после выборов принять закон о выплате пенсионерам по 10 тысяч, а военнослужащим — по 15.



Фото: Соцсети

Казалось бы, что в этом плохого? Разумная мера поддержки тех, кто зависим от государственной помощи.

Однако, некоторые граждане посчитали, что это плохо.

Ага, покупает избирателей, завопили сетевые аналитики. Обещает 10 тысяч, чтобы проголосовали за Единую Россию!

Ну, во-первых, Путин обращался ко всем будущим депутатам — от всех партий. Во-вторых, пенсионеры и военные и так проголосуют за ЕР.

Меня сложно причислить к сторонницам Единой России — меня оттуда выперли за то, что я предложила сделать платный въезд в центр Москвы. Платные парковки, правда, потом всё-таки сделали, до сих пор решают, как избавиться от пробок и безумных людей, которые бросаются под колёса, но я так и не вернулась в «горячо любимую» партию — просто неохота, ничего личного.

Но моё отношение к Единой России не отменяет факта — бюджетники голосуют за неё.

Одна комментаторша (их было много подобных) вообще заявила, что её мама-пенсионерка работает, чтобы гроб купить:

То есть, мать-пенсионерка вкалывает, потому что пенсия у неё маленькая, а её дочь, вместо того, чтобы финансово помочь матери, сидит и надрачивает комментарии в соцсетях.

Охренительно просто! А виноват Путин, предложивший выплатить её матери 10 тысяч!

При этом, очевидно враньё — при таком стаже да ещё и в Московском регионе, пенсии в 12.7 быть не может. 20 получают по области, как минимум.

Да нет, и 20, конечно, мало! Но обвинять Путина за то, что предлагает 10 тысяч — нелогично.

Мать Клавдии живёт в стрессе — она не верит, что дочь-аналитик сможет достойно похоронить её. Гроб купить здоровая и молодая баба не в состоянии!

И вот пенсионерка, пока дочка воюет в Телеграме, вкалывает, чтобы её похоронили в гробу, а не просто выбросили.

Может, харе уже валить с больной головы на здоровую? Встать с пропуканного дивана, пойти поработать, сделать всё, чтобы ваши старики не были вынуждены работать на пенсии? А если уж вы оппозиционно настроены, верите в то, что вас покупают, то сделать так, чтобы 10 тысяч не имели значения для ваших родителей при принятии решения, за кого им голосовать.

Если вы считаете, что голоса ваших стариков покупают за 10 тысяч, то это ваша прямая вина — как же они живут, в какой нищете! И это — ваша зона ответственности, не Путина. Обеспечивать родителей на старости лет — ваша прямая обязанность.

Помогаете родителям? Как? Или ждёте 10 тысяч от нового состава Думы, чтобы отнять их у своих стариков?

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