Мнение: О хотелках Украины

Устами своего нынешнего президента, бывшего комика Владимира Зеленского, #Украина выдвинула Западу ультиматум список своих «хотелок». Все они были озвучены по итогам блиц-встречи с уходящим немецким канцлером Ангелой Меркель. Но озвучены по телевизору.

Собственно, когда целиком зависимая от западного мира страна вдруг пытается говорить с коллективным Западом с позиции силы – мол, «мы хотим» или даже «мы требуем» – это само по себе смешно, если не глупо. Совершенно «не в границах», как говорят адепты одного известного блога в ЖЖ. Но такое поведение, впрочем, было бы дело самих украинцев, когда бы их «хотелки» не затрагивали напрямую Россию.

Киев хочет получить от #ЕС гарантии безопасности в энергетической сфере для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про #деньги, точнее не только про экономические компенсации. Это гарантии энергетической безопасности, объёма транзита [газа], объёма для общества, в том числе для временно оккупированных территорий, которые тоже получают поставки газа», – сказал он в показанном в воскресенье интервью телеканалу «Украина».

По словам украинского президента, Украине важно понимать, кто из глав стран Запада сможет обеспечить все гарантии не только на словах. «Что будет потом? Какой шантаж будет потом? Кто нам обеспечит из европейских лидеров или #США гарантии безопасности для нас в энергетическом секторе, кто обеспечит их выполнение со стороны РФ? Мы хотим получить это не только на словах при всём уважении к разным европейским лидерам».

Ну, «мы хотим» и «мы не примем это никогда» – уже довольно смешно. Что в противном случае сможет сделать Украина? Вернуться под опеку России? Невозможно. Попытаться отдаться Китаю? А тому только ещё одной проблемы на свою шею не хватало…

И на Западе эту безвыходность прекрасно понимают. Там все «хотелки», конечно, вежливо выслушивают и даже что-то вежливое говорят в ответ. Но реальные действия Запада в отношении России диктуются исключительно западными, а не украинскими интересами. И хотя тому вроде бы интересно оставить Украину на российском содержании, сохранив при этом антироссийский настрой киевских властей на долгие годы, но не настолько, чтобы из-за этого ставить под угрозу свои интересы в России и вокруг России. А интерес Европы, пережившей холодную зиму и вдруг почувствовавшей на своей шкуре, что ветряки и панели – это экологично и красиво, но не слишком надёжно, в настоящее время очевиден. Российский газ – вот что нужно сейчас большим странам типа Германии. А потому малые могут идти лесом.

И ещё про киевские «хотелки».

Просто представьте, как на торговом пути из варяг в греки уселся Соловей-Разбойник, взимающий плату за транзит. А объехать его – никак: тропа единственная. Такая вот транзитная монополия. И добро бы ещё всё упиралось только в размер платы за транзит, пусть даже и монопольно завышенный. Так нет же. Тот Разбойник по своему усмотрению берёт периодически не только деньгами согласно прайсу, но ещё и сверх того натурой. Что наносит купцам-продавцам не только финансовый, но так же имиджевый ущерб: покупателей проблемы доставки не волнуют, все риски – на продавце.

При таких раскладах купцам иной раз выгоднее проложить объездную дорогу, да подальше от Соловья. Пусть и втридорога прокладка встанет, так зато своя и уж как-нибудь лет за 20 отобьётся. Нет, конечно, возмущение Соловья-Разбойника, вполне искреннее, понять можно: конкурирующий маршрут лишает его лёгких денег. Но, собственно, если рассуждать в терминах чисто рыночных отношений, любая #конкуренция – во благо. А уж сколько там купцы потратят на свою стройку, какая у этого проекта выйдет рентабельность – вообще не разбойничье дело.

Так с чего бы Западу – если отрешиться от вопросов политики, а сосредоточиться чисто на экономике – обеспечивать украинскому Соловью-Разбойнику сохранение его транзитной #монополии? Рынок тут, в конце концов, или где?

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