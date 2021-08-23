Яркие моменты “Новой волны”: лидер второго дня, танцы Киркорова, предложение руки и сердца

Исполнители из Грузии, Казахстана, Болгарии, Испании и других стран выступают перед строгим жюри, в состав которого в этом году входят Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Дмитрис Контополус, Сергей Лазарев, Artik&Asti, Димаш Кудайберген, LOBODA, Леонид Агутин и Дима Билан. Конкурсанты уже получили первые оценки и сейчас по итогам голосования лидирует участник из Армении Saro. Филипп Киркоров

Вечером 23 августа члены жюри и сами стали участниками концерта, где каждый исполнил свои песни, а после все переместились на афтепати. Вечеринки в рамках “Новой волны” – всегда самая веселая часть фестиваля, где после сложных съемочных дней гости стараются максимально расслабиться. Вчера все танцевали под Artik&Asti, а солистка группы Анна в какой-то момент расчувствовалась и рассказала, что еще пару лет назад представить себе не могла, что окажется на этой сцене.

Artik&Asti Artik&Asti

Когда-то меня убеждали, что я не умею петь, а сегодня такие серьезные уважаемые люди говорят, что мы молодцы, и желают успеха… Это невероятно!, – поблагодарила она коллег.

И правда, танцующий под “Истеричку” Киркоров – маркер успеха.

На афтепати случился еще один трогательный момент: певец, бывший участник шоу “Голос” Артем Качер признался, что сделал предложение своей девушке Саше:

На воздушном шаре мы поднялись в небо и я попросил любимую посмотреть вниз. Начался фейерверк и она увидела надпись “Выходи за меня”. Было очень красиво! И она сказала ДА! – рассказал он.

Игорь Крутой Светлана Лобода Дима Билан Гарик Мартиросян и Михаил Галустян Димаш Кудайберген Сергей Лазарев

Наталья Гордиенко Леонид Агутин Димаш Кудайберген, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Светлана Лобода, Artik&Asti и Леонид Агутин