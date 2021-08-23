Мнение: Иссушение поляны, или Зачем Кремлю иноагенты

Теперь уже и «Дождь» объявили «иноагентом». Так-то понятно, что в нашей стране, где иностранное ВСЕГДА синоним качества и «лучшего», такое обозначение – скорее реклама, чем обличение, поэтому в ответ можно было бы только пожать плечами (сбрендивших «патриотов», которые всерьез стали бы бойкотировать «иноагента», можно спокойно проводить из своей аудитории – без них только воздух чище). Но не все так просто, к сожалению – клеймо иноагента ставят не с целью обличить, а с целью максимально усложнить жизнь. Иноагентам «туда нельзя, сюда нельзя», их начинают бесконечно «проверять», тормозить все финансовые трансакции, стремятся сделать тебя «токсичным» для любых партнеров (то есть – работаешь с «иноагентом», тебя начинают проверять тоже), в общем, это черная метка, полученная персонально от государства. Буквальное сообщение (его пытаются выдать за сообщение как бы от общества, тогда как оно от бюрократии) – «вам здесь не рады».

Мерзость невероятная.

Дело вовсе не в том, что я люблю «Дождь». Нет, я этот телеканал практически не смотрю, а то, что я видел – не в моем вкусе. Но дело в том, что все такие вещи – это антигосударственная практика. Нормальное государство не может уничтожать СМИ – поскольку ему это НЕВЫГОДНО. Если такое происходит – это означает, что власть в стране захвачена бандой, которой на государство плевать, они сознательно ставят на деградацию. Зачем? Ради удержания власти, естественно. Пусть все вокруг будут дебилы – тогда мы станем править вечно.

Вопрос – почему они так раздухарились с этими «иноагентами» именно в этом году. А дело простое: страну они спеленали уже до такой степени, что иностранные деньги – это уже в принципе единственно возможные СВОБОДНЫЕ деньги в России.

Это у них такой способ управления: для того, чтобы исключить любые легальные методы борьбы с властью, надо всего лишь лишить любые, хотя бы потенциально возможные методы протеста и сопротивления… финансирования. И они этого добились – внутри страны свободных денег просто НЕТ. Вообще нет. Нет бизнесмена – хоть олигарха, хоть мелкого лавочника – который в здравом уме может решиться рискнуть и дать деньги на какие бы то ни было оппозиционные форматы деятельности.

Наблюдая за «предвыборной борьбой», это видишь особенно четко: борьбу ведут почти сплошь «нанайские мальчики», которых финансируют только бизнесмены, связанные с АП, и только в пределах, определенных АП. Ни рублем больше! Вздумай кто «шустрить» и «превысить лимиты» – тут же к «спонсору» поспешат все, от санэпидстанции до следователей СК. И накажут – самого «бизнесюка» в тюрьму, его предприятие – под разорение. Дураков, готовых рисковать таким образом, уже почти не осталось.

Скажут – можно же финасировать «черным налом». Нет – как раз все «десятые» Минфин и ГосДума посвятили тому, чтобы перекрыть по возможности любые АНОНИМНЫЕ каналы финансирования чего-либо. Финансировать в биткоинах? Навальный пытался это наладить – мы знаем, где теперь Навальный.

Причем перекрыли возможности финансирования не только выборов – всего. В том числе – и даже в первую очередь – СМИ. Почему в стране СМИ вымирают как мамонты? Дураки повторяют про какой-то там «интернет», который «вытесняет печатные СМИ», лепечут про «население, которое не хочет читать» – но все много проще: СМИ загибаются БЕЗ ДЕНЕГ. Которые им НЕЛЬЗЯ давать – потому что, вишь ли, режиму не нужны «медиамагнаты». Любые – пусть даже районного масштаба.

А поскольку в стране денег на найти (все боятся давать, зная, чем кончится) – остается только заграница. К зарубежным спонсорам не может приехать отечественная СЭС или бравые пожарники Шойгу, чтобы их «проверить». И денег за рубежом – немеряно.

И вот эту «дыру» в понимании путинских опричников и пытаются они сейчас заделать, разбрасывая направо и налево звания «иноагентов». Офоршмачили таким образом «Медузу», теперь приложились и к «Дождю». В пятничном списке «иноагентов», кроме «Дождя», я с удивлением углядел даже фамилии физлиц, среди них – знакомую фамилию, журналиста «Новой» Романа Анина.

То есть они уже добрались уже в буквальном смысле до мышей: медиа-организации повыбили уже все – взялись и за журналистов. Следующими, понятно, будут блогеры. Но вообще напрашивается и более радикальное решение – криминализировать вообще любое получение денег «из-за бугра, как оно, собственно, и было в нежно любимом Путиным СССРе. Достигается это проще всего, конечно же, через криминализацию ВАЛЮТЫ – как оно опять же было в СССР. Есть у тебя валюта – всё, это само по себе срок. Неважно, как она у тебя оказалась. А «исключения для своих» всегда сделать можно – не вопрос.

То есть стратегия ясна как божий день – режим действует «на иссушение». Не будет денег – оппозиция будет работать «на энтузиазме», то есть – все у нее будет максимально убого и уныло. Каким, собственно, и был всегда телеканал «Дождь». Вместо работников – мальчики и девочки-припевочки, вместо политтехнологов – Максим Кац в лучшем случае.

Что в этой стратегии самое страшное? То, что она РАБОТАЕТ. А работает она потому, что отвечает самым что ни на есть массовым «народным чаяниям». Народ в массе ненавидит «бизнесюков», на их страдания смотрит в лучшем случае со злорадством. Ну а то, что одобряя истребление в стране свободной частной инициативы, он просто затягивает удавку на своей собственной шее – народ не понимает и не поймет, видимо, никогда. Тут ведь действует базовый лагерный принцип российской жизни: «Умри ты сегодня – а я завтра». Люди предпочитают, чтобы бизнес умер первым.

Кремль не возражает.