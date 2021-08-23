 

Обновленная версия игровой приставки PlayStation 5 поступила в продажу

23.08.2021, 14:22, Новости дня
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Как стало известно, на территории Австралии уже можно купить обновленную версию популярной игровой приставки PlayStation 5. Эксперты рассуждают о преимуществах по сравнению с первоначальной конструкцией консоли.

Обо всех изменениях в качестве сборки пока говорить рано, отмечают специалисты. Тем более что в компании Sony пока не сделали по этому поводу никаких заявлений. Однако внешне видны улучшения, связанные с винтом крепления. Теперь его не нужно затягивать отверткой, если вы хотите установить консоль в вертикальном положении.

Ранее в сети появилось сообщение о выходе еще одной новой версии PlayStation 5 с дополнительным названием Digital Edition, которую считают облегченной. В ней отсутствует оптический привод, утверждают эксперты.



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