Обновленная версия игровой приставки PlayStation 5 поступила в продажу

Как стало известно, на территории Австралии уже можно купить обновленную версию популярной игровой приставки PlayStation 5. Эксперты рассуждают о преимуществах по сравнению с первоначальной конструкцией консоли.

Обо всех изменениях в качестве сборки пока говорить рано, отмечают специалисты. Тем более что в компании Sony пока не сделали по этому поводу никаких заявлений. Однако внешне видны улучшения, связанные с винтом крепления. Теперь его не нужно затягивать отверткой, если вы хотите установить консоль в вертикальном положении.

Ранее в сети появилось сообщение о выходе еще одной новой версии PlayStation 5 с дополнительным названием Digital Edition, которую считают облегченной. В ней отсутствует оптический привод, утверждают эксперты.