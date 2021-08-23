Министр энергетики Германии: Транзит газа через Украину продолжится после 2024 года

“Благодаря развитию разных форматов сотрудничества мы с партнерами ЕС смогли открыть новые возможности. И энергетическое партнерство с Украиной является одним из примеров, как мы можем укреплять наши экономические связи. Хочу заявить, что транзит газа через Украину продолжится и после 2024 года”, – пообещал немецкий министр.

Альтмайер коснулся темы аннексии украинского Крыма Россией.

“Аннексия создала большую проблему в регионе, поэтому ЕС ввел санкции и неоднократно продлевал их. И будет делать это до тех пор, пока существуют основания для санкций”, – сказал он.

Контекст:

“Нафтогаз” и “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

В интервью “Украинской правде”, опубликованном 1 марта, тогдашний глава “Нафтогазу” Андрей Коболев заявил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.

Глава компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон говорил в апреле, что “Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода “Турецкий поток” транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

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