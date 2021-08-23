Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото

Для посещения саммита Белодед выбрала белый костюм, состоящий из длинной юбки с разрезом и укороченной кружевной блузки, оголяющей живот. Свой образ она дополнила черной миниатюрной сумочкой и туфлями в тон наряду.

“Киевский саммит первых леди и джентльменов. Очень интересно было присоединиться к такому масштабному проекту, который организовала [первая леди Украины Елена] Зеленская, и поддержать инициативу относительно решения важных проблем сегодняшнего дня”, – подписала фото Белодед.

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Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 годов). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

О проведении саммита первых леди и джентльменов Зеленская сообщила 2 августа на форуме “Украина 30. Имидж Украины”.

Мероприятие направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Помимо первых леди и джентльменов, для участия в форуме также приглашены специалисты и эксперты в разных сферах из ряда других стран.

Кроме Зеленской, гостями саммита стали девять первых леди из Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, жена президента Европейского совета Шарля Мишеля и дочь президента Ливана. Некоторые участники приняли участие в саммите дистанционно.

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