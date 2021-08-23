 

Бутусов: Крымская платформа стала первой системной внешнеполитической инициативой Зеленского, которая направлена на защиту государственных интересов Украины в войне с Россией

23.08.2021, 14:20, Новости дня
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Крымская платформа стала первой системной внешнеполитической инициативой Владимира Зеленского, которая прямо направлена на борьбу с оккупацией и защиту государственных интересов Украины в войне с Россией. “Оккупация Крыма началась в Москве, деоккупация – в Киеве”, –  такое важно услышать от президента.

Резонанс от Крымской платформы колоссальный – российская пропаганда сходит с ума от ярости. Те, кто пишет, что “Запад устал от войны в Украине”, в который раз видят огромную поддержку на международном уровне. Это однозначно успех Украины.

Учитывая хаотичные и непоследовательные действия Зеленского, который временами подыгрывает Путину, запрещает армии стрелять по врагу, предает спецоперации и сотрудников ГУР МО, а временами начинает с Путиным бороться – каждый шаг в правильном направлении требует поддержки.

Единственное, чего я не услышал на Крымской платформе и что меня разочаровало.

Верховный Главнокомандующий обязан был начать саммит с объявления минуты молчания в память о Юрии Михайлове – командире взвода 28-й механизированной бригады, который вчера погиб под огнем российских войск на Донбассе, в Марьинке.

К сожалению, Зеленский продолжает игнорировать на официальных мероприятиях погибших на фронте. Он пытается сделать вид, что объявленные им перемирия работают, и потому он умалчивает о погибших.

Зеленский обязан, наконец, понять – 46 стран прислали своих представителей в Киев на Крымскую платформу не потому, что президент Украины вызывает у них сам по себе какой-то интерес. 46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу, волю идти до конца, и это заслуга тех воинов, которые сейчас в тяжелых условиях хаоса и бардака в системе обороны сражаются с врагом, рискуют собой, льют свою кровь.

Субъектность Украины и такое большое участие разных стран обеспечивают украинские воины, и благодарить Зеленский, прежде всего, должен именно их…

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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