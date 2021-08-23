 

Глава МИД Турции назвал единственный способ деоккупации Крыма

23.08.2021, 14:20, Новости дня
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“Наш голос сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права. Есть такая пословица: упасть проще, чем подняться снова. У крымских татар на протяжении истории были и падения, и взлеты. Мы поддерживаем стремление крымских татар к сохранению единства и независимости в Украине”, – сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что легкого решения проблемы аннексии Крыма не существует.

“К сожалению, международная система, включая механизм ООН, не была хорошо разработана для этого. Oстается единственный способ – идти мирным путем дипломатии, но идти мощно”, – заключил Чавушоглу.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Учредительный саммит проходит 23 августа, на него приехали 46 делегаций, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. 

По итогам саммита планируют принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму. Итоговую декларацию подпишу страны-участницы саммита, также к ней могут присоединиться и другие государства. 

Президент Украины ожидает, что “синергия усилий” участников саммита заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова. 

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. “Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите”, – сообщал глава МИД Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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