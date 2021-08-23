Почему фрукты, овощи и вино не одинаково влияют на давление разных людей



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Диетические флавоноиды – компоненты многих фруктов, овощей, чая, какао, красного вина. Они могут оказывать разносторонние полезное действие на здоровье, в том числе способствовать снижению артериального давления.

Известно, что в кишечнике флавоноиды взаимодействуют с микробиотой. Это влияет как на состав микробиома кишечника, так и на обмен флавоноидов в организме. С одной стороны, под действием пищи, богатой этими веществами, в кишечнике становится больше полезных бактерий, микробиом становится здоровее и разнообразнее. С другой – бактерии превращают флавоноиды в вещества, которые положительно влияют на сердечно-сосудистое здоровье.

«Микробмом нашего кишечника играет ключевую роль в улучшении кардиозащитного эффекта флавоноидов. Это исследование дает доказательства, которые говорят о том, что этого эффекта можно добиться простым изменением рациона», – сказала профессор Эдин Кессили (Aedín Cassidy) из Королевского университета в Белфасте, соавтор нового исследования.

Авторы новой научной работы изучили связь разнообразия микробиоты кишечника и положительного действия флавоноидов на артериальное давление. Они впервые вычислили, за какую долю эффекта флавоноидов ответственны бактерии кишечника.

В исследовании приняли участие 904 человека, средний возраст которых был 25 лет. В течение года ученые периодически оценивали их рацион, артериальное давление, состав кишечного микробиома и некоторые биохимические показатели. Также авторы исследования проанализировали данные об образе жизни, массе тела и других факторах, которые могли повлиять на артериальное давление участников.

У участников исследования с самым высоким уровнем флавоноидов в рационе уровень систолического артериального давления и разнообразия бактерий кишечника был выше, чем у людей, которые ели наименьшее количество флавоноидов. Оказалось, что употребление 1,6 порций ягод в день (одна порция – 80 грамм) связан со снижением систолического давления на 4,1 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.). Аналогично, употребление 2,8 бокалов красного вина в неделю было связано с уменьшением показателей давления на 3,7 мм рт.ст. По мнению ученых, 12- 15% полезного влияния флавоноидов на артериальное давление можно объяснить воздействием микробиоты.

«Лучшее понимание разнообразия обмена флавоноидов у каждого человека позволяет хорошо объяснить, почему еда, богатая флавоноидами дает одним людям больше пользы, чем других», – сказала Кессиди.

Американская кардиологическая организация, издатель журнала Hypertention, указывает, что людям, которые не употребляют алкоголь, не следует начинать пить вино, чтобы снизить давление.