Ученые: Полярные сияния разрушают озоновый слой

Японские исследователи из Ногайского университета установили, что полярные сияния могут разрушать озоновый слой Земли. Применив ряд сверхтехнологичных инструментов для исследований, эксперты исследовали умеренные геомагнитные бури и их последствия.

Полярные сияния, или Aurora Borealis, возникают вследствие осаждения электронов из-за их взаимодействия с волнами в массивах плазмы. Эксперты установили, что в результате этого процесса происходит высвобождение электронов из магнитной ловушки. Далее они проникают в термосферу, верхнюю атмосферу Земли. Согласно исследованиям экспертов, так называемые волшебные «шторки» зеленого света способны истощать озоновый слой, накопившийся в мезосфере. Это, в свою очередь, вызывает трансформации климата в глобальном масштабе. Изучив и проанализировав саму специфику северных сияний, исследователи сделали вывод, что электроны, идущие с солнечной стороны, захватываются и затем удерживаются в земной магнитосфере, где доминирует магнитное поле планеты.

Проникая в термосферу, электроны вызывают образование полярных сияний, при этом провоцируя местное уменьшение слоя озона. Причем нередко они возникают именно в момент возникновения Авроры. Проведя анализ умеренной геомагнитной бури 2017 года, которая наблюдалась над Скандинавией, эксперты обнаружили явление пульсирующих полярных сияний. Ученые применили радар для наблюдений на высоте в 60-120 километров European Incoherent Scatter (EISCAT), а также космический аппарат Arase производства Японии. Дополняла систему для исследований сеть камер для наблюдения всего неба.

Полученные данные продемонстрировали широкий диапазон энергий захваченных в магнитосфере электронов. «Хоровые» волны стимулируют осаждение в широком энергетическом диапазоне. Энергии диапазона от килоэлектронвольт до мегаэлектронвольт вызывают пульсацию полярных сияний, проникая даже на высоту порядка 60 километров. Именно эта зона является местом нахождения мезосферного озона. При помощи компьютерного моделирования сотрудники научной группы смогли доказать, что описанная ситуация приводит моментальное истощение озонового слоя не менее, чем на 10 процентов.

Источник: www.astronews.ru