 

Александр Рогов вспомнил неприятную историю с Пугачевой

23.08.2021, 14:16, Разное
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Александр Рогов вспомнил неприятную историю с Аллой Пугачевой. По его словам, тогда Примадонна была в нервозном состоянии.
Другими подробностями Александр Рогов не стал делиться, отметив только, что в тот период Пугачева столкнулась с какими-то неприятностями в жизни, поэтому и возник конфликт. Сейчас же Примадонна излучает позитив, поэтому нет смысла ворошить прошлое и делиться деталями. Этот инцидент стилист вспомнил во время обсуждения нарядов звезд вместе со своей мамой Любовью. Как оказалось, образ Аллы Пугачевой на юбилее Кристины Орбакайте оказался отличным и, как посчитали многие фанаты, мать на вечеринке даже затмила дочь, с чем согласился Рогов с родительницей.

Несмотря на восторг от наряда, Рогов нашел несколько неудачных деталей в нем. Речь шла об аксессуарах и обуви. Стилист после этих слов заявил, что все равно Пугачева выглядела принцессой, а указанные моменты не смогли испортить «кайфовую» атмосферу на снимке.

Источник: www.starhit.ru



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