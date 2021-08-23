Агентство AGFR: как выбрать адекватного подрядчика и почему фриланс не всегда самое выгодное решение

Агентство — это всегда команда из штатных специалистов: от менеджеров до руководителей. Каждый из них решает определенную задачу исходя из своей компетентности. Нужно понимать: больше работников — больше ресурс.

Разумеется, в работе с агентством стоимость услуг будет выше, чем с фрилансером, потому что компания выплачивает зарплату всем специалистам, задействованным в заказанном проекте. Следовательно, здесь нужно отталкиваться от заложенного на задачу бюджета.

Талантливые исполнители зачастую выбирают работу именно в крупных и авторитетных агентствах. Почему? Все просто: интересные задачи, более сложная и креативная работа, возможность развития, мотивация к карьерному росту.

Важный момент — агентство не может “заболеть” или куда-то срочно уехать, как частное лицо, работающее на себя. Если работник компании, который ответственен за конечный результат, уйдёт на больничный или в отпуск, то задачу передадут другому специалисту, и вы не пролетите со сроками.

Как отмечают в агентстве AGFR, крупные студии несут не только финансовую ответственность за срыв сроков и проектов, но и серьезные репутационные риски. Поэтому чтобы не случилось, агентство выполнит свои обязательства, даже если придется понести серьезные финансовые убытки. Репутация стоит дороже.

Существенный плюс в работе с агентством — никаких проблем с оплатой проделанной работы: есть договора и бухгалтерия. Что касается фрилансеров, то среди них не все оформляют ИП и самозанятость, а простой перевод на карту может устроить не каждого заказчика.

Фрилансер — это человек, который выполняет всю работу один. Чаще всего быстрее и дешевле. Если вам нужно сэкономить бюджет, то вам точно к фрилансеру.

При этом фрилансеру нужно четко ставить задачу: то есть вы должны представлять, что конкретно хотите получить на выходе, найти с удаленным работником общий язык, стиль работ и постоянно быть на связи. В работе с агентством процесс более слаженный — общаться вы будете с менеджером, который передаст задачи конкретному исполнителю.

Зачастую фрилансеры берут в работу не один проект и из-за этого могут страдать сроки сдачи и качество выполненной работы. Но это не всегда так, возможно, вам попадется добросовестный специалист.

Не советуем искать фрилансеров на биржах — это лотерея. В основном там “сидят” новички и мошенники. То есть никаких гарантий выполненной работы вы точно не получите, а вот денег можете лишиться. Идеальный вариант поиска талантливого подрядчика — Фейсбук, соответствующие телеграм-каналы и профильные платформы. Приготовьтесь, времени на поиски фрилансера может уйти много, но результат работ может вас порадовать, и вы продолжите сотрудничество с этим человеком.

И помните, если вы предоставляете фрилансеру доступ к конфиденциальной информации, то заключайте с ним соглашение о неразглашении информации.

Агентство — это всегда ответственность за результат. Ведь любой компании — крупной и не очень — важна репутация. Фриланс же, идеальный вариант для тех, кто желает сэкономить, не хочет связываться с бумажной волокитой и общаться прямо с исполнителем — если постараетесь, вы действительно можете найти настоящего профессионала, который просто решил работать на себя.

Материал: Лена Кукушкина