 

Минздрав Израиля: ревакцинация сократила вероятность заболевания ковидом в пять-шесть раз

23.08.2021, 14:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Израиле провели исследование среди пациентов старше 60 лет, благодаря которому выяснилось: степень защиты от заболевания коронавирусом спустя 10 дней после ревакцинации повышается в четыре раза в сравнении с только двумя прививками. Бустерная доза также снижает вероятность тяжелого протекания болезни и госпитализации в пять-шесть раз.

Кстати, с 19 августа в Израиле ревакцинацию проходит гораздо больше людей. В перечень включили граждан старше 40 лет, учителей, медработников и беременных.

О положительных результатах ревакцинации также сообщал один из ведущих поставщиков медицинских услуг Израиля — Maccabi. Среди 149,1 тысячи пациентов компании, которые получили третью дозу вакцины от коронавируса, инфекция была обнаружена лишь в 37 случаях, в то время как среди 675,6 тысячи привившихся только двумя дозами ковид выявили у 1064 человек.

На данный момент полтора миллиона граждан Израиля получили дополнительную дозу вакцины от коронавируса, при том, что в этой стране проживает порядка 9,3 миллиона человек.

Кстати, в прошлом месяце в министерстве здравоохранения Израиля заявили, что эффективность вакцины от коронавируса резко снизилась на фоне быстро распространяющегося штамма “дельта”. Среди вакцинированных израильтян стали чаще проявляться серьезные последствия заболевания, многим требовалась госпитализация. Именно это и стало стимулом для старта полномасштабной кампании по ревакцинации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / Российские ученые обнаружили новые особенности выработки антител к коронавирусу

03.09 / Ученые: Фекальная трансплантация может уменьшать зависимость при алкоголизме

27.07 / На участке ЮВХ от Грайвороновской до Шоссейной улицы построят пять эстакад

15.09 / Звезда сериала “Аббатство Даунтон” Джессика Браун-Финдли вышла замуж

31.01 / «31-го, падаль, тебе отрежут голову»

05.07 / Путин пожалел вдову. Не более того – Личное мнение

23.03 / Дать слово преступнику – Личное мнение

10.10 / Аркадий Ротенберг построит мост из Армении в Нагорный Карабах

24.02 / Джо Байден – президент «истинно верующих»

12.08 / Смоленские таможенники уничтожили партию просроченного коньяка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика