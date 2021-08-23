Минздрав Израиля: ревакцинация сократила вероятность заболевания ковидом в пять-шесть раз

В Израиле провели исследование среди пациентов старше 60 лет, благодаря которому выяснилось: степень защиты от заболевания коронавирусом спустя 10 дней после ревакцинации повышается в четыре раза в сравнении с только двумя прививками. Бустерная доза также снижает вероятность тяжелого протекания болезни и госпитализации в пять-шесть раз.

Кстати, с 19 августа в Израиле ревакцинацию проходит гораздо больше людей. В перечень включили граждан старше 40 лет, учителей, медработников и беременных.

О положительных результатах ревакцинации также сообщал один из ведущих поставщиков медицинских услуг Израиля — Maccabi. Среди 149,1 тысячи пациентов компании, которые получили третью дозу вакцины от коронавируса, инфекция была обнаружена лишь в 37 случаях, в то время как среди 675,6 тысячи привившихся только двумя дозами ковид выявили у 1064 человек.

На данный момент полтора миллиона граждан Израиля получили дополнительную дозу вакцины от коронавируса, при том, что в этой стране проживает порядка 9,3 миллиона человек.

Кстати, в прошлом месяце в министерстве здравоохранения Израиля заявили, что эффективность вакцины от коронавируса резко снизилась на фоне быстро распространяющегося штамма “дельта”. Среди вакцинированных израильтян стали чаще проявляться серьезные последствия заболевания, многим требовалась госпитализация. Именно это и стало стимулом для старта полномасштабной кампании по ревакцинации.