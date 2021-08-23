Постоянная смена наволочек обязательна: секреты красоты актрисы Милы Кунис

Кого из знаменитостей вы представляете, когда речь заходит о естественной красоте, красивой коже, восхитительном макияже и шикарных волосах? Уверены, многие ответят – Мила Кунис. Внешность 38-летней красавицы вызывает зависть, но вы должны знать, что соблюдение нескольких простых правил позволит и вам выглядеть превосходно. Вот несколько секретов красоты от Милы Кунис.

Уход за кожей

Мила Кунис неоднократно говорила о своей программе ухода за кожей. Ее девиз: «Меньше – значит лучше». Один из ее основных советов по сохранению безупречной и сияющей кожи – обязательное умывание перед сном. Мила знает, как важно поддерживать поры в чистоте и не позволять грязи и макияжу скапливаться.

Она также подчеркивает важность частой смены наволочек. Когда мы спим, пот, грязь, омертвевшие клетки кожи, бактерии переносятся на наши наволочки. Добавьте к этому пылевых клещей и остатки кондиционера для белья. Такой “коктейль” может вызвать высыпание прыщей и стать причиной тусклого вида кожи. Если вы страдаете аллергией, связанной со стиральным порошком или другими тканями, подумайте о приобретении шелковых наволочек, которые гипоаллергенны и не портят волосы, в отличие от других тканей.

У Милы от природы оливковая кожа, но вы можете добиться ее золотого отлива с помощью легкого автозагара, лосьона или бронзатора. Не ходите на пляж без солнцезащитного крема, иначе солнце может повредить вашу кожу, и вместо загара вы получите ожоги. Еще один способ, позволяющий Миле выглядеть потрясающе, – это диета. В рационе знаменитости много белка и продуктов с высоким содержанием омега-3.

Макияж

Что касается макияжа, обычно Мила пользуется тушью и совсем редко тенями для век. Дело в том, объясняет актриса, что в случаях, когда она использует темные тени или подводку для глаз, она становится похожей на енота. Именно по этой причине красавица выбирает для век бронзовые тени, завершая образ слоем черной туши.

Еще один вариант макияжа – серые тени вместо черных для смоки. Они подчеркивают цвет ее глаз и хорошо сочетаются практически с любой одеждой, которую она носит.

Если вы хотите создать такой же взгляд с поволокой, используйте тени нейтральных оттенков. Накладывайте их аккуратными слоями, хорошенько растушевывайте. Если вы возьмете тени слишком темных оттенков, будете выглядеть так, словно готовитесь к Хэллоуину, а не к голливудской премьере, поэтому убедитесь, что вы нашли правильный баланс для вашего тона кожи, бровей, черт лица и цвета глаз.

Макияж Милы выглядит очень просто по сравнению с макияжем многих других женщин Голливуда. Несмотря на то что она следит за тем, чтобы ее глаза действительно выглядели яркими, когда она появляется на красной ковровой дорожке, в остальные дни Мила делает ставку на простоту.

Женщина не любит чувствовать на своем лице плотную маску, а потому тональному крему она предпочитает ВВ-крем. Обычно Кунис выбирает нюдовую помаду или бальзам для губ. Мила старается не привлекать много внимания к своим губам с помощью темного карандаша или чрезмерно яркой помады.

Секреты укладки волос

Волосы Милы, наверное, уступают только ее глазам. Ее темные густые локоны всегда выглядят здоровыми и легкими. Такой уход кажется более сложным, чем это есть на самом деле.

Мила позволяет волосам высохнуть на воздухе, укладка – только для красной дорожки. Женщина предпочитает укладку феном с большой круглой щеткой, добавить объем помогают щипцы для завивки.

Если ваши волосы тусклые, ломкие, укрепить их помогут витамины и минералы – цинк, белок, железо, витамины A и E. Благодаря им волосы становятся сильнее и гуще.

По возможности откажитесь от горячей укладки, чтобы предотвратить повреждение ваших локонов, откажитесь от дешевых красок и осветлителей для волос.

Подведем итоги

Мила Кунис – законодательница мод в макияже, стиле, моде и уходе за кожей. Хотя может возникнуть соблазн наложить яркий макияж, загореть на пляже и пропустить режим ухода за кожей, если вы хотите добиться образа Милы, вам следует отказаться от этих вредных идей.