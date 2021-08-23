 

Путин назвал долю современного ядерного вооружения в стратегических ядерных силах

23.08.2021, 13:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ стратегических ядерных силах РФ доля современного вооружения превышает 80%, сообщил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что многие российские вооружения по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, передает РИА «Новости».

На форуме «Армия-2021» проходит смотр лучших достижений отечественного ОПК, отметил Путин.

«По сути здесь представлен современный уровень наших Вооруженных сил и, что важно, тот мощный, инновационный потенциал, технологический задел, который будут определять тенденции динамичного качественного развития армии и флота РФ на предстоящие годы», – сказал глава государства.

«Ведущие российские специалисты и наши зарубежные коллеги из почти что 100 стран мира могут познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить перспективы углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов. РФ есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам», – отметил он.

Глава государства выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме «Армия».



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