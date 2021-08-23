СМИ: Канье Уэст расстался с Ириной Шейк и сходил на свидание с Ким Кардашьян

Отношения Канье Уэста и Ирины Шейк подошли к концу. Об этом в выходные сообщил ряд западных СМИ со ссылкой на близкое окружение пары. Причиной расставания спустя неполных три месяца друзья Канье и знакомые Ирины называют работу. Музыкант сейчас активно готовит к выпуску очередной альбом и ему просто не до отношений.

Канье занят работой и проводит много времени со своими детьми. На этом он сейчас сосредоточен. У него нет времени на свидания. Однако он находит Ирину удивительной. Они остаются друзьями. Этот роман никогда не был серьезным. Сейчас между ними точно ничего не происходит, – рассказал источник изданию People. Инсайдеры, близкие к Ирине, в анонимном разговоре со СМИ отметили, что Шейк поняла – “они с Канье не лучшие романтические партнеры”. Очевидно, что Ирина, которая весело проводит это лето – гуляет на дне рождения друга дизайнера Риккардо Тиши на Ибице, проводит время с арт-дилером Вито Шнабелем, с которым ей приписывали роман, совсем не страдает.

На фоне этой новости появилась информация о том, что в минувшие выходные Канье встретился с женой Ким Кардашьян в одном из ресторанов Малибу. Супруги, которые сейчас находятся в состоянии бракоразводного процесса, были замечены вечером, вдвоем, без детей. СМИ сделали вывод – это было свидание. Комментировать произошедшее супруги не стали.

Отношения Ким и Канье сейчас сложные, хотя телезвезда поддерживает отца своих четверых детей. Например, слушает в машине демо его нового альбома, чем хвастается в сторис Instagram. Также она посетила его первую презентацию нового альбома вместе с детьми несколько недель назад.

Напомним, что первые слухи о том, что 35-летняя Ирина Шейк и 44-летний Канье Уэст встречаются, появились в конце мая. Источники, близкие к паре, сообщили, что инициатором романа выступил Канье.

Он стал добиваться ее несколько недель назад. Он очень настойчивый парень. Они проводили время вместе в Нью-Йорке, прежде чем улететь во Францию, чтобы отпраздновать его день рождения. Она (Ирина) влюблена). Он пригласил ее во Францию, и она согласилась. Официально они не встречаются, но оба проявляют друг к другу интерес — сказал инсайдер издания People. Канье и Ирина знакомы давно – в 2010 году Шейк снялась в его клипе Power, а в 2012-м участвовала в дефиле бренда Канье Уэста Yeezy.

Рикардо Тиши и Ирина Шейк

Музыкант все еще женат на Ким Кардашьян, бракоразводный процесс супругов еще не закончен. О намерении расстаться звезды сообщили в феврале. Сначала они собирались разводиться мирно. Но в середине апреля, продолжая носить обручальное кольцо, Канье Уэст выступил с официальным прошением в ответ на заявление своей супруги, в котором хочет добиться совместной опеки над четырьмя детьми, а спустя месяц в беседе с друзьями и вовсе назвал Ким “худшей женой”. При этом Ким Кардашьян трогательно поздравила мужа с днем рождения:

С Днем рождения! Буду любить тебя всю жизнь, – подписала Ким архивное фото с мужем и детьми.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми