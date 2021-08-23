Талибы разрешили немусульманкам носить кандибобер на голове вместо хиджаба

Представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Ибрагим Куруми выступил с официальным заявлением, в котором разрешил немусульманским женщинам Афганистана вместо предписанного исламом хиджаба носить на голове кандибобер. В первую очередь это относится к иностранкам, проживающим на территории страны.

Европейцам кандибобер известен с середины XIX века. Этот традиционный пуштунский головной убор впервые привёз туда британский дипломат сэр Рональд Кирби после возвращения из Кабула. Кандибобер пришёлся по нраву европейским и американским модницам: в нём выходили в свет Коко Шанель, Мэри Пикфорд и Мэрилин Монро, а у жены президента Франклина Рузвельта была целая коллекция разноцветных кандибоберов, в которой она появлялась на светских мероприятиях. В Афганистане данный головной убор, хоть и изготовляемый из более простых материалов, также был в ходу в сельской местности до прихода к власти талибов. Несмотря на обязательность ношения хиджаба по шариату, новые власти согласились сделать исключение для иностранок.

«Воистину, нам было смешно смотреть на журналистку BBC, рассказывающую о правах человека в хиджабе. Вы либо паранджу снимите, либо кандибобер наденьте. И если он у вас на голове, то это значит, что вы женщина или иностранка, приехавшая сюда из Европы или США. Мы в принципе не против иностранцев, если они уважают наши традиции, культуру и не оскорбляют чувства верующих. Аллах акбар», – сказал на пресс-конференции Ибрагим Куруми.

—