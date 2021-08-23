 

24-летняя Кайли Дженнер беременна от экс-бойфренда Скотта – СМИ

23.08.2021, 13:26, Новости дня
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В публикации отмечается, что Дженнер находится на раннем сроке беременности, поэтому пол будущего ребенка пока неизвестен. Представители пары информацию о беременности модели не комментируют.

Контекст:

Кайли Дженнер является самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии издания Forbes – в 2020 году Кайли Дженнер заработала $590 млн.

Дженнер известна как участница шоу “Семейство Кардашян” – она вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть родная сестра Кендалл. Модели Ким Кардашян, Кортни Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян – единоутробные сестры и брат Дженнер. Ее единокровные братья – Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.

В 2017 году Кайли Дженнер закрутила роман со Скоттом. У пары есть общая дочь Сторми Уэбстер (2018). Возлюбленные несколько раз расставались, но сейчас снова находятся в отношениях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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