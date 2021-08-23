 

“Красотка с шикарной фигуркой”, Паперная в миниплатье крупным планом показала голые ноги

23.08.2021, 13:26, Новости дня
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Она позировала, сидя в салоне автомобиля с открытой дверью, выставив голые ноги на передний план.

“Total black”, – написала она. Это означает “тотальный черный”. Так говорят о наряде, в котором использован только этот цвет.

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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

“Ну красотка же с шикарной фигуркой”, – прокомментировала подписчица kristinasaenkozhosan.

Контекст:

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Паперная известна по фильмам и сериалам “Во имя любви”, “Оттепель”, “Куба”, “Одна ложь на двоих”, “Тонкие материи”.

В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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