Юбилей Юрия Никулина – 100 лет со дня рождения! Росгосцирк готовится к Фестивалю клоунов и цирковым представлениям

Планируется целый ряд мероприятий по подготовке к празднованию юбилея всеми любимого актера и режиссера Юрия Никулина, пишет Валерия Макаровская, и.о. директора Большого Санкт-Петербурского Государственного цирка.

Планируемый фестиваль будет проходить в течении 6 дней – с 13.12.2021 по 19.12.2021 года, в городе Санкт-Петербург, с которым актер имел много связей и воспоминаний. Рассчитано привлечь внимание более 3000 человек, которые ознакомится с современными российскими и иностранными представителями клоунады, а также увидят множество жанров современного искусства известных и новых артистов.

Росгосцирк готовит для зрителей тематическое представление о разных событиях жизни Юрия Никулина, где они услышать его песни в записи с его голосом, а также композиции под аккомпанемент оркестра. Ответственным за организацию назначен режиссер Руслан Ганеев.

На заседании, посвященному мероприятию, присутствовали президент и директор БФ имени Ю.В. Никулина “Цирк и милосердие” Максим Юрьевич Никулин, Ирина Иванова Зайцева, народный артист Российской Федерации Евгений Биляуэр, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

18 декабря 2021 года – день, когда весь цирковой мир будет отмечать день рождение советского артиста, режиссера Юрия Владимировича Никулина.