 

Незнакомец хочет купить портрет полуобнаженной Королевой за миллион

23.08.2021, 13:22, Разное
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Сергей Глушко не так давно похвастался своим новым талантом – супруг Наташи Королевой оказался прекрасным художником. Показывая одну из его последних работ, артистка призналась, что один незнакомец хочет купить ее полуобнаженный портрет за миллион долларов.
Наташа Королева запечатлена на холсте в соблазнительной позе в белом платье. В подписи к видео певица призналась, что портрет – это подарок от мужа, но один незнакомец выразил желание заплатить один миллион долларов за покупку холста с Королевой, которую надо запечатлеть в полуобнаженном виде.

Наташа Королева спросила у фанатов, как ей поступить. Одни фолловеры посоветовали ей соглашаться на предложение, другие же призвали отказываться, ведь такие картины должен рассматривать исключительно Сергей Глушко.



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