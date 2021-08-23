В Роспотребнадзоре рассказали, влияют ли вакцины от COVID-19 на ДНК человека

В Роспотребнадзоре рассказали, что ни одна из существующих вакцин от коронавируса не влияет на ДНК и не взаимодействует с ней. Информация с ответами на популярные вопросы граждан появилась на официальном сайте ведомства.

Вакцины предусмотрены для того, чтобы познакомить иммунитет с фрагментами генетического материала возбудителя инфекции. После этого начинается выработка антител, которые и защищают организм от патогена. По словам сотрудников Роспотребнадзора, все зарегистрированные в РФ прививки являются эффективными и безопасными, а при вакцинации врач должен быть осведомлен о наличии хронических недугов у человека, чтобы подобрать наиболее подходящую защиту. Что касается прививания переболевших коронавирусом, то им стоит вакцинироваться, так как пока неизвестно, как долго иммунитет сможет самостоятельно бороться с заболеванием.

Также специалисты рассказали о возможности появления после прививки гриппоподобного синдрома. Когда повышается температура тела, то данная реакция считается нормальной. После укола ПЦР-тест или лабораторный анализ не может показывать положительный результат, также мифом является мнение, что вакцины влияют на фертильность женщин и мужчин.

Специалисты по всему миру в настоящее время изучают влияние новых вариантов вируса на течение недуга и эффективность прививок. Пока значимых изменений выявлено не было.

Источник: newkhakasiya.online