Скандалы: Энергетики заплатили за две статьи

Гендиректор ТГК-2 Надежда Пинигина и главы АО «Архоблэнерго» Валерий Заикин погасили недоимки, но на свободу не вышли

Серьезные изменения произошли в уголовном деле, которое Следственный комитет России (СКР) расследует в отношении бывшего гендиректора крупной энергетической компании ТГК-2 Надежды Пинигиной и главы АО «Архоблэнерго» Валерия Заикина. Прекращено производство по двум эпизодам, касающимся сокрытия средств на сумму 38,4 млн руб., которые, по данным следствия, АО должно было направить на погашение налогов. Это стало возможным после того, как недоимка была уплачена.

Теперь в отношении фигурантов расследуется дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, обвиняемые организовали закупку угля и топлива у подконтрольной организации по завышенным ценам, что поставило под угрозу энергобезопасность страны. Впрочем, изменения в фабуле дела не повлияли на меру пресечения фигурантов: они остаются под арестом. При этом защита считает, что следствие оперирует фальшивыми доводами, требуя продления содержания обвиняемых под стражей.

По данным “Ъ”, постановление о прекращении уголовных дел в отношении Надежды Пинигиной и Валерия Заикина по ст. 199.1 и ст. 199.2 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента и сокрытие средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов) подписал и. о. главы второго отдела по расследованию особо важных дел архангельского управления СКР Денис Верещагин.

Уголовное дело было возбуждено в феврале этого года. Тогда госпожу Пинигину оперативники со спецназом задержали на ее подмосковной даче, затем доставили в Архангельск, где ее арестовали вместе с господином Заикиным. Позже госпожа Пинигина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

В соответствии с материалами расследования в 2018 году одна из крупнейших энергокомпаний Северо-Запада — ТГК-2 — по решению регионального минимущества получила в управление Архангельскую областную энергетическую компанию (АО «Архоблэнерго»), контрольный пакет которой принадлежит региону. Стоит отметить, что в то время совокупная задолженность «Архоблэнерго» подходила к 0,5 млрд руб. Власти области надеялись с помощью ТГК-2 вывести АО из кризиса.

Однако, как посчитал впоследствии СКР, госпожа Пинигина решила воспользоваться ситуацией и стала предпринимать действия, которые причинили ущерб как бюджету, так и самому АО.

Так, по материалам дела, «достоверно зная» о наличии у «Архоблэнерго» налоговой задолженности в размере 38,4 млн руб. (из-за чего счет последнего был заблокирован), госпожа Пинигина и глава «Архоблэнерго» Валерий Заикин подписали агентские договоры, согласно которым средства, получаемые АО от потребителей, в том числе за отопление и водоснабжение, поступали на счета контрагентов в обход заблокированного счета «Архоблэнерго», поскольку с него средства автоматически взыскивались бы в бюджет.

Согласно материалам дела, в июле этого года сын Надежды Пинигиной и его компания «Желонь» перечислили в бюджет более 48,2 млн руб., погасив таким образом все требования со стороны налоговиков, включая пени и штрафы. На этом основании и были прекращены оба «налоговых» дела.

Теперь в отношении госпожи Пинигиной и господина Заикина расследуется только дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

По версии следствия, тогдашний гендиректор ТГК-2 Пинигина вступила в сговор с главой «Архоблэнерго» Заикиным. Выполняя преступный план, считает следствие, последний умышленно внес в условия закупок топлива и каменного угля необоснованные требования к поставщикам, что позволило заключить договор с подконтрольной госпоже Пинигиной компанией по завышенным ценам. В общей сложности, по материалам дела, контракты предусматривали уплату поставщику более 420 млн руб., АО перечислило почти 390 млн руб., из которых немногим более 100 млн руб., по данным СКР, поступили на счета родственников обвиняемой. Еще один договор о поставке угля, говорится в деле, нанес ущерб «Архоблэнерго» на сумму 21,4 млн руб. Действия фигурантов, посчитало следствие, нарушали положения как «Доктрины энергетической безопасности РФ», так и «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», поставив, таким образом, «под угрозу энергобезопасность» страны. Защита опровергает эти доводы следствия, отмечая, что никакого отношения к компании-поставщику фигуранты не имели, а перечисление денег на родственников — это просто выдумки следствия

Отметим, что прекращение двух уголовных дел не повлияло на меру пресечения фигурантам. Напротив, как отметил “Ъ” адвокат госпожи Пинигиной Роман Головкин, позиция следствия на судебном заседании по продлению ареста выглядела весьма странной. По словам защитника, следователь Иван Меняйло сначала заверял суд, что не знает о покрытии налоговой недоимки и о закрытии соответствующих дел. Кроме того, говорит адвокат, представитель СКР представил показания неких свидетелей, из которых следует, что по указанию Надежды Пинигиной якобы уничтожаются документы, связанные с делом. «Однако мое требование немедленно допросить этих лиц следователь проигнорировал»,— сказал господин Головкин. Он считает, что следствие намеренно фальсифицирует доказательства с целью продления ареста его подзащитной. Адвокат Головкин также сообщил “Ъ”, что его клиентку не раз допрашивали в отсутствие адвоката, пытаясь добиться от нее признания вины.

Владислав Трифонов