Скандалы: «Не может припомнить», подписывал ли документы

Сын главы Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей поучаствует в суде по делу об отмене VIP-рейса на Байкал

Сына главы Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергея вызвали в суд по делу об отмене частного рейса до Иркутска и обратно для предоставления образцов подписи. Об этом стало известно на предварительном заседании в Василеостровском районном суде. Напомним, бизнесмен требует вернуть ему деньги за тур и еще несколько миллионов сверху.

Адвокат Константин Тихонов заявил, что Матвиенко «не может припомнить», подписывал ли он договор, по которому за отмену перелета на заказчика налагается штраф. Сына главы Совета Федерации вызвали на заседание для того, чтобы провести почерковедческую экспертизу документа.

На заседании директор компании Key Point Club Наталья Костина попросила приобщить к делу переписку с секретарем Матвиенко Анной Андреевой, в которой они обсуждают штрафы, и с компанией, которая должна была предоставить борт. Кроме того, Костина предоставила выписку со счета фирмы.

Защитник истца заявил, что в переписке содержится персональная информация о попутчиках Матвиенко, и возразил против ее приобщения. Как выяснил Znak.com ранее, ими могли быть секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, генеральный директор компании «Евросиб» Дмитрий Никитин, а также бизнесмен и основатель «Детского хосписа» Павел Крупник. В интервью Znak.com руководитель турфирмы рассказывала, что один из них «надавил на Сергея Владимировича, чтобы тот отменил сделку, хотя о предусмотренных в договоре штрафных санкциях все были в курсе». Судя по всему, это был Турчак или Кутепов.

Судья уточнила, готовы ли стороны на мировое соглашение. Как сказал Тихонов, единственным приемлемым вариантом его клиент считает возвращение денег. Предложение Костиной «отрабатывать последующие контракты [с Матвиенко] в ноль» его не устраивает. Адвокат предположил, что на это понадобится несколько десятков лет. По подсчетам турфирмы, необходимый срок не превышает одного года. В качестве уступки компании предлагали «выплату в рассрочку».

Как писал Znak.com ранее, весной Сергей Матвиенко подал в суд на компанию Key Point Club, которая организовала ему частный перелет до Иркутска и обратно. Матвиенко сам отменил рейс и заявил, что штраф за это не предусмотрен. Следующее заседание состоится 2 сентября.

Алина Ампелонская