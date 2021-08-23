Валютные сбережения россиян рекордно выросли

Валютные сбережения россиян показали максимальный рост за последние четыре года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

В банке отметили, что с января по июль 2021 года сбережения на валютных счетах выросли на 17,6% и составили 35,6 миллиарда долларов по состоянию на 1 августа. В последний раз такой значительный прирост наблюдался в 2017 году, когда за аналогичный период накопления увеличились на 20,1%, сообщает Ura.ru.