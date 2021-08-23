 

Как изменились центры госуслуг “Мои документы” в Москве за 10 лет

23.08.2021, 13:16, Разное
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22 августа 2021 года исполнилось 10 лет с того момента, как в Москве появился первый офис “Мои документы” – в районе Лефортово. На сегодняшний день в столице таких центров 133. В них можно быстро получить госуслугу: например, оформить документы на автомобиль или сделать перерасчет коммунальных платежей.

С 2011 года качество предоставления госуслуг в офисах “Мои документы” лишь повышалось. Москвичам не нужно ездить в несколько учреждений, которые расположены в разных концах города, отпрашиваться для этого с работы и стоять в бесконечных очередях.

Количество госуслуг, которые предоставляются в офисах “Мои документы”, за 10 лет выросло почти в три раза – с нескольких десятков до 280. Также за годы работы таких центров существенно сократилось время ожидания в очереди. Сегодня оно не превышает 15 минут.

Также стоит отметить, что в 2013 году только 4% услуг предоставляли по экстерриториальному принципу. С прошлого года уже 98% госуслуг можно получить в любом удобном офисе вне зависимости от места регистрации. А еще более 100 услуг предоставляется в электронном виде: например, пособия на детей, компенсации многодетным семьям, оформление парковочного разрешения и прочее.

Сейчас жители Москвы могут консультироваться со специалистами многопрофильного центра онлайн. Для этого необходимо перейти на портал mos.ru и выбрать услугу “Запись на прием в центры госуслуг и ведомства”, раздел “Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы”, а затем – вкладку “Видеоконсультация в центрах госуслуг”.



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