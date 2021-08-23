Мнение: Письмо: “С ним надо быть аккуратной, как с изящной фарфоровой вазой”

В этом письме автор смутно догадывается, что она паровоз, но сомневается.

Покажите ее паровоз ей и другим таким же. И опишите, почему этот паровоз возникает.

Это очень распространенная тема женских писем: как не отмораживаться в ответ на шары и шаги, но не паровозить.

И обычно такие письма пишут не паровозики, а паровозища или даже танки.

reka_more_okean

Здравствуйте, дорогая Эволюция.

Примерно полгода назад мне посчастливилось познакомиться на Тиндере с Томми . Ему около 35 лет +-. Он живет в Англии, и он прекрасен.

Он занимается кино, любит старые голливудские фильмы и режиссера Эрнста Любича. Мы попереписывались какое-то время на тиндере, потом он предложил перейти в воцап. Там у нас было легкое общение, скидывали друг-другу приятные фоточки, видео, говорили о фильмах, могли отвечать друг-другу на следующий день или через день, и это было легко и ненапряжно, не здоровались каждый раз и не прощались, и это мне нравилось. Созванивались иногда, разговаривали голосовыми сообщениями.

Я не особо часто думала о нем, только, когда он напоминал о себе. Сейчас я переоценила свое отношение к нему: он романтичный, внимательный, с тонким вкусом, по-английски аристократичный. Недавно попросил мой инстаграмм, обменялись. У него там фотографии в основном друзей, красивых атмосферных мест, животных, своих фото мало, но зато они такие красивые, что я не ожидала. Он на них всегда в белой рубашке и галстуке.

На одной из них он расслабленный и сексуальный, сидит вечером на улице в кафе под шезлонгом, смотрит в телефон. Я написала ему, что на этом фото он похож на кинозвезду ретро-фильмов в перерыве между съемками, и только мобильный на фото выдает современное время, как Эмилия Кларк и кофейный стакан в Игре престолов.

Недавно я выложила пару фотографий в инстаграмме. Об одной из них он написал мне в воцап, что она напоминает ему французское кино 30-х годов, нужны только субтитры. Я спросила, что бы он написал в субтитрах? Он ответил что-то смешное про Достоевского, сестер Бронте и современную эпоху zoom-а. Я что-то пошутила про Достоевского, он продолжил описывать, появились эротические нотки, и дальше с его стороны это начало перетекать в описание того, как он делает мне массаж и закончилось описанием нашего секса. Он описывал всё так тонко, чутко, романтично, что он делает со мной и как, совсем не пошло, возбуждающе приятно. Я не знала, что писать между его сообщениями, так красиво на английском, как он, я бы не смогла и даже не успевала бы, и отвечала что-то наподобие «мне нужен холодный душ».

В конце, когда он дошел до финала, я написала, что обнимаю его, кладу голову ему на плечо, думая о том, какой он сексуальный и страстный. Что это все было невероятно сексуально и неожиданно. Он ответил, что ему нравится такая финальная сцена. Я написала, что этой ночью не смогу ни о чему думать, кроме как о его губах, руках, поцелуях…

На следующий вечер он прислал мне видео, снятое им, где волна ударяется о берег, написал, что это я и он вечером, что эти волны – его поцелуи, покрывающие мою спину. Я прислала свое видео моря и закатных облаков, тоже снятое в этот вечер. Написала, что думала в этот момент о нем. На следующий день тоже о чем-то попереписывались в обычном ключе. Потом я прислала ему фото, где я лежу в купальнике. Он написал на это, что ему надо сходить исповедаться после такой фотографии и сделать дополнительных 20 отжиманий в спортзале. Я ответила, что это будит во мне фантазии.

Я начинаю понимать, что не понимаю, как вести себя после такого виртуального секса. У меня и раньше был вирт, но там проходило всё проще, понятнее. Томми, он такой чуткий, у нас как будто всё произошло по-настоящему. Я понимаю, что с ним надо быть аккуратной, как с изящной фарфоровой вазой.

Не слишком ли я перебарщиваю, что кидаю такие фото?

Не кажется ли это вульгарно и паровозно?

В каком ключе мне общаться дальше, чтобы не выглядеть замороженной или наоборот растекающейся?

Спасибо, Эволюция!