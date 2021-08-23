Отказ от увлажнения: ошибки при уходе за жирной кожей лица

Блеск на коже, частое образование прыщиков и высыпаний, расширенные поры – частые проблемы у девушек с жирной кожей лица. Это приводит к тому, что они не могут чувствовать себя достаточно привлекательными, борются с различного рода загрязнениями и стараются их матировать. Однако это серьезная ошибка, так как жирная кожа требует максимально бережного ухода. Вот некоторые ошибки, которые мы часто совершаем.

Интенсивный пилинг лица

Обычно, чтобы избавиться от загрязнений на лице, мы используем средства для пилинга. Зачастую мы выбираем достаточно грубые скрабы. Однако не стоит так делать, так как кожные покровы очень нежные.

Если хочется использовать пилинг, то стоит выбирать максимально щадящий продукт для кожи, чтобы не спровоцировать ее воспаление и не ухудшить внешний вид. Если оказывать интенсивное воздействие на сальные железы, то они начнут вырабатывать еще больше подкожного жира. Лучшим выбором будет маска или подсушивающая глина. Также стоит использовать специальную губку для умывания.

Использование косметики на спиртовой основе

Очень популярным методом ухода за жирной кожей является использование косметики на спиртовой основе. Она должна сделать кожные покровы более матовыми и красивыми. Однако это большое заблуждение, так как спирт сушит кожу, и сальные железы начинают работать более активно.

Кроме того, спирт разрушает бактериальную микрофлору кожи, делая ее более восприимчивой к действию микроорганизмов. Чтобы сделать кожные покровы более матовыми, стоит использовать мицеллярные тоники или лосьоны, а также кремы.

Не смывать полностью макияж

Когда мы неправильно смываем макияж, то зачастую сталкиваемся с тем, что кожа лица становится жирной. Кожные покровы требуют удаления остатков косметики.

Чтобы убрать макияж, стоит использовать легкую натуральную косметику, которая поможет качественно убрать загрязнения.

Основные правила для ухода за кожей

Некоторые считают, что жирную кожу нельзя увлажнять, однако это совершенно не так. Вода просто необходима для нормального функционирования кожных покровов. Для увлажнения можно использовать легкие кремы, которые достаточно быстро впитываются.

Стоит избегать использования кремов с высоким содержанием силиконов, так как они накапливаются в порах кожи, сильно загрязняя ее. Желательно выбирать средства с антибактериальным эффектом, так как жирные кожные покровы подвержены воздействию различных микроорганизмов.

Эффект матовой кожи достигается за счет использования кремов, нормализующих выработку подкожного жира и сужающих поры.

Частое умывание лица приводит к тому, что с его поверхности смывается слой жира, оказывающий защитное воздействие, нарушая естественный баланс кожи, и стимулирует железы к работе.

Достаточно ограничиться умыванием два раза в день утром и вечером. Ощущение липкости можно убрать при помощи матирующей салфетки. Также можно освежить кожу лица при помощи тоника.

Отличным средством для очищения кожных покровов будут глиняные маски. Дополнительно можно использовать легкую антибактериальную сыворотку. Не стоит выдавливать прыщики на лице, так как это приводит к возникновению воспаления и рубцов.