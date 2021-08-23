Окрашивание способно испортить внешний вид тонких волос. Выбираем правильные цвета

Окрашивание волос – это довольно частая процедура, на которую решается множество представительниц прекрасного пола. Желание изменить натуральный цвет волос для каждой из них обусловлено индивидуальными причинами: добавить яркость образу, придать оттенок шевелюре, сделать цвет более глубоким, получить объем и пр. Однако процедура окрашивания может быть губительна для тонких и ослабленных волос. В этом случае важно не только выбрать правильный оттенок, но и позаботиться о дальнейшем уходе.

Однотонное окрашивание

Окрашивание волос в один цвет рекомендуется производить регулярно, для поддержания красивого и яркого оттенка, так как выцветшие волосы выглядят не только непривлекательно, но и выдают состояние шевелюры: тонкие пряди будут выглядеть сухими и непослушными. Директор по образованию ColorProof Эрика Конан советует тем любителям окрашивания волос, у которых нет возможности часто посещать колориста, сделать выбор в пользу окрашивания волос в несколько цветов. В этом случае при длительном отсутствии окраски отрастающие корни будут менее заметны, а шевелюра будет иметь ухоженный и привлекательный вид.

Окрашивание в несколько тонов

Многоуровневое окрашивание имеет несколько преимуществ:

при отрастании корней нет резкого контраста между окрашенными локонами и натуральным оттенком;не нужно часто посещать колориста для актуализации (освежения) цвета;волосы смотрятся более густыми.

Уход за окрашенными волосами

Тонкие волосы, в том числе и окрашенные, требуют особого подхода. Вот несколько советов от специалистов:

Обязательно использование маскирующих средств для скрытия контрастного перехода от отросших корней к полотну волоса (в качестве таких средств может выступать текстурирующая пудра/гель/спрей, которые добавят объема).Применение только качественных приборов для укладки волос: фенов, утюжков, плоек – всего того, что часто взаимодействует с поверхностью волос (ни для кого не секрет, что термическое воздействие губительно сказывается на шевелюре, однако чем качественнее устройства, тем меньше времени потребуется на укладку, и, как следствие, меньше времени будет длиться пагубное действие на локоны).Использование натуральных расчесок для волос (щетина расчески должна быть произведена из натуральных волос).Бережное отношение к шевелюре: использование средств для защиты при термическом воздействии, аккуратное расчесывание (особенно это касается тонких волос, склонных к запутыванию).