 

Путин призвал не допустить инфильтрацию радикального исламизма из Афганистана

23.08.2021, 13:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин считает важным не допустить инфильтрацию из Афганистана радикального исламизма на территорию стран ОДКБ и вербовку граждан в ряды боевиков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин в ходе саммита ОДКБ выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане. «В своем выступлении президент Путин, как и другие главы государств, правительств, выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана», – сообщил Песков.

«Было отмечено, что важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма на территории государств-членов ОДКБ и пресекать вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета. По-прежнему чрезвычайно остро стоит проблема афганского наркотрафика, поэтому и по линии ОДКБ очень внимательно предстоит отслеживать то, как будут развиваться события в этом плане», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что лидеры ОДКБ считают опасной тенденцией сохранение в Афганистане позиций у «Исламского государства». «Участники и президент (России) высказали в своем выступлении особую озабоченность в связи с тем, что ИГИЛ сохраняет в Афганистане довольно сильную позицию. Это очень опасная тенденция, которая представляет опасность для пространства ОДКБ», – сообщил Песков.

Вместе с тем, по его словам, у ОДКБ есть понимание необходимости координации усилий по ситуации в Афганистане. «В целом есть понимание, и это акцентировал в своем выступлении президент Путин, необходимости координировать подходы, в том числе в рамках Организации Объединенных наций, Совета Безопасности и G20», – сказал Песков.

Совет коллективной безопасности ОДКБ, посвященный ситуации в Афганистане, проходил в понедельник под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона в формате видеоконференции.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.



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